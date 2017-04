Start-ups die miljoenen binnenhalen, maar tóch falen

De Amerikaanse start-up Plastc is failliet, ondanks de 12,7 miljoen dollar die werd binnengehaald. Duizenden crowdfunders komen hierdoor met lege handen te staan. Plastc bedacht een betaalpas die alle betaalkaarten aan elkaar koppelt, waardoor het schakelen tussen accounts mogelijk is.

Het is niet de eerste via crowdfunding tot stand gekomen uitvinding die vroegtijdig strandt. Het geld van Plastc raakte op voordat de productie van start kon gaan. Het bedrijf is ontsteld, valt in een afscheidsbericht op de website te lezen. ,,We weten dat het extreem teleurstellend is voor jullie, maar we willen onze backers laten weten dat we alles hebben gedaan om Plastc Card te realiseren.” Veel van de zogenaamde backers, die geld gaven aan de crowdfundingsactie van het inmiddels drie jaar oude bedrijf, zijn zo'n 155 dollar lichter. Ze hebben geen pas gezien, en krijgen hun geld niet terug.

Van (te) dure sapjes tot anoniem roddelen

Een start-up die recent een vergelijkbaar lot trof als Plastc is Juicero. Oprichter Doug Evans noemde zichzelf eens de Steve Jobs van het sap maken, maar kwam zichzelf afgelopen week tegen. Voor 400 dollar – eerst was het 700 – haalde de klant de Juicero-sapmaker in huis. Wekelijks worden verpakkingen van het merk geleverd, tegen een aanvullend bedrag. Wat viel er zo tegen? De eenpersoons sapverpakkingen zijn ook met de hand te ‘persen’. Sneller zelfs. Veel van de investeerders, die samen meer dan 120 miljoen dollar inlegden, zijn geschokt. Juicero is nog niet failliet, maar de bewezen nutteloosheid van het dure apparaat zal niet helpen.

Volledig scherm Sapmaker Juicero

Powa Technologies is een bedrijf dat in 2016 strandde. Met een product dat waterdicht leek, namelijk de app PowaTag waarmee de smartphone als betaalmiddel kan worden gebruikt, haalde de start-up 76 miljoen dollar binnen. Het bedrijf werd in het begin geschat op een waarde 2,6 miljard dollar, maar bleek uiteindelijk maar rond de 100 miljoen waard. Het begin van het einde was ingezet.

De app Secret maakte het mogelijk om anoniem berichten te sturen in een chat, en daarmee om vrij kritiek te leveren aan een groep mensen. Het klinkt als een recept voor internetpesten, en dat bleek het ook te zijn. Toch haalde de start-up 35 miljoen dollar binnen, en leek op succes af te stevenen. CEO David Byttow trok uiteindelijk in 2015 de stekker uit het project vanwege de negatieve uitwerking die Secret bleek te hebben.

Groot risico

Hoe is het mogelijk dat zulke succesvolle crowdfunding-acties van miljoenen op een anticlimax uitlopen? Professor Ondernemerschap Eric Claassen van de Vrije Universiteit Amsterdam denkt allereerst dat mensen te hoge verwachtingen hebben. ,,Van de tien ideeën blijft in de gezondheidssector, waarin ik investeer, gemiddeld maar één overeind. Dat is schokkend weinig.” Dat een product veel geld binnenhaalt, garandeert dus nog geen succes. ,,Veel mensen die investeren in crowdfundingprojecten hebben geen idee hoe de markt in elkaar steekt en hoeveel risico’s er zijn, dus de kans is groot dat ze een falend project uitzoeken.”

Quote Veel mensen die investeren in crowd­fun­ding­pro­jec­ten hebben geen idee hoe de markt in elkaar steekt Eric Claassen, professor Ondernemerschap, Vrije Universiteit Amsterdam

Het succes van een start-up valt of staat bovendien met marketing en berichtgeving. Die heeft het bedrijf niet altijd zelf in de hand. Als je product, zoals Juicero, als nutteloos wordt bestempeld, is het gedoemd te mislukken. ,, Het komt niet per se door de nutteloosheid van het apparaat. Nutteloze producten kunnen immers veel succes hebben: we kopen ook een speciale bagageweegschaal, terwijl we de koffer ook gewoon op de personenweegschaal kunnen zetten. Maar zo’n product als Juicero is dood, en dat komt door de negatieve berichten die er nu over rondgaan.”

Autopsie van een ‘dood’ project

Van fouten kan geleerd worden. De toepasselijk genaamde website Autopsy.io biedt een overzicht van gestrande start-ups, met daarbij informatie over de reden van het falen. Of het mislukken altijd te voorkomen is, is echter de vraag. Een onderzoek uit Amerika concludeerde vorig jaar dat de voornaamste oorzaken liggen aan de financiële kant. Het geld raakt vroegtijdig op, het product blijkt toch niet voldoende op te brengen, er zijn te weinig investeerders. Terwijl een product misschien prima in elkaar steekt.

Niral Patel van Autopsy.io vertelde aan Business Insider dat het hem vooral verbaast dat sommige start-ups niet eerst kijken of hun product wel gewild is. Dat ligt in het verlengde van Claassens opmerking over de ongeschoolde investeerder, die in een slecht idee gelooft. Patel: “Wat me het meest verwondert is dat er heel veel bedrijven aan producten werken waar overduidelijk niemand op zit te wachten. Voordat je iets op de markt brengt, check je toch of er mensen zijn die het van je willen kopen?”

Quote Voordat je iets op de markt brengt, check je toch of er mensen zijn die het van je willen kopen? Niral Patel, Autopsy.io

