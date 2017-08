Storing internetbankieren bij ABN AMRO voorbij

Media Markt op de vingers getikt om Grand Prix-reizen

13:27 Media Markt is door toezichthouder ACM op de vingers getikt over de verkoop van zogeheten Grand Prix-reizen. Het elektronicaconcern maakte bij die arrangementen onvoldoende duidelijk wat de uiteindelijke prijs was en wie de reizen organiseerde. Op last van de ACM is dat nu aangepast.