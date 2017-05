Stortvloed aan initiatieven geeft Groenfonds kopzorgen

Recent nog heeft het aan Urban Mining Corp een lening verstrekt voor 1,5 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar. Het bedrijfje - voortgekomen uit een innovatie van de TU Delft - draait op een superslimme plasticafvalmachine. Als het meezit, kan de installatie straks niet alleen plastic van afval ontdoen en sorteren op soort, maar ook op kleur. Dan kan het recyclebare plastic zo worden toegepast dat het geld in het laatje brengt. Een ton wit plastic levert 700 euro op. En er hoeven minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden en er is minder zwerfafval.



De moeite waard dus om geld in te steken, reageert strategisch adviseur Pieter Baars van het Groenfonds. Dat geld komt uit een revolverend fonds: het geld én de aflossingen vloeien terug naar het Groenfonds, waarna het beschikbaar komt voor nieuwe investeringen. In het potje zit in totaal 60 miljoen euro dat de afgelopen jaren aan zo'n 1.500 tot 2.000 initiatieven is uitgeleend. Gemiddeld hebben die een omvang van 2,5 tot 5 ton, soms miljoenen. De leningen lopen vaak 5 tot 10 jaar.