Subtropisch zwemparadijs als exportproduct

Een bungalow met centrale verwarming, een zitkuil en moderne elektrische apparaten. Een halve eeuw geleden was dat het summum voor de moderne mens die er eens een midweekje met zijn gezin tussenuit wilde. Even weg uit de drukke stad, lekker met z'n allen voor de kleurentelevisie in de geschakelde cottage met uitzicht op gras en bomen. Sporthuis Centrum bood dat.



Het Rotterdamse bedrijf, dat in 1986 werd omgedoopt tot Center Parcs, viert deze week de vijftigste verjaardag van zijn vakantieparken. Vandaag maakt het bekend dat het meer dan een miljard euro investeert in de bouw van vier vakantieparken in Duitsland, België en Frankrijk en grondige renovatie van verouderde bungalows in onder meer Port Zélande en Limburgse Peel. Binnen vijf jaar moeten alle bestaande parken zijn vernieuwd.

China

Daarnaast gaat het bedrijf, tegenwoordig een dochter van het Franse recreatieconcern Pierre & Vacances Center Parcs Group, vakantieparken ontwikkelen in China. De eerste twee moeten in 2020 de deuren openen. ,,Een groot deel van de bevolking woont daar in vieze miljoenensteden. Bij ons kunnen ze even ontsnappen uit die urban jungle, in de natuur op twee uur rijden van Shanghai en Peking'', zegt topman Mark Haak Wegmann van Center Parcs Europe.

Volledig scherm Mark Haak Wegmann, CEO Center Parcs Europe © Jan Kok | Boomerang Fotografie Quote Chinese kinderen kunnen niet goed zwemmen, misschien moeten ze helmpjes op Mark Haak Wegmann, topman Center Parcs Europe Na de Nederlanders en Europeanen gaan nu dus ook de Chinezen kennismaken met het subtropisch zwemparadijs van Center Parcs, dat 21 parken heeft in Noordwest-Europa. Niet met de bowlingbaan - een andere klassieker in het recreatieaanbod. ,,Chinezen houden niet van bowlen'', verklaart Haak Wegmann. ,,We gaan wel karaokeruimtes maken die ze kunnen huren met het hele gezin.''



Andere aanpassingen: de parken krijgen dubbel zoveel restaurants, want Chinezen koken niet zelf als ze op vakantie zijn. ,,De bedden worden groter, omdat kinderen vaak bij hun ouders in bed slapen. In de cottages komen tafels om het traditionele spel Mahjong aan te spelen. En we kijken naar het ontwerp van de wildwaterbanen. Die vormen het boegbeeld van Center Parcs, maar Chinese kinderen kunnen niet goed zwemmen. Misschien moeten ze helmpjes op.''

Subtropisch zwemparadijs

Als er één factor het succes van Center Parcs heeft bepaald, dan is het volgens historica Mieke Dings wel het subtropisch zwemparadijs met zijn golfslagbad, knuffelmuur en kruidenbadjes. Aanvankelijk aangekleed met wat tropische potplanten, later met complete bomen die uit de regenwouden van Costa Rica en Colombia werden geïmporteerd. ,,Parken met vakantiehuisjes bestonden al langer, maar Sporthuis Centrum tilde zowel de huisje als de voorzieningen naar een hoger niveau. Dankzij de overdekte zwembaden trokken ze ook gasten buiten de zomer- en vakantieperiodes. Sporthuis Centrum maakte van vakantieparken ware attractieparken. Dat was ook de opmaat voor uitbreiding in het buitenland,'' zegt Dings, die een boek schreef over de geschiedenis van vakantieparken.

In Nederland heeft Center Parcs al bijna dertig jaar geen nieuw vakantiepark meer gebouwd. Het bedrijf zoekt groei in het buitenland omdat de markt hier verzadigd is, verklaart Haak Wegmann. Niet alleen bouwen concurrenten wel nog steeds huisjes bij - Roompot alleen al in Zeeland zeven vakantieparken; ook partijen als Airbnb en Ryanair dingen naar het budget van de dit type vakantieganger.

Modernisering

Een grondige moderniseringsslag moet zorgen dat die zijn weekendjes en midweek bij Center Parcs blijft boeken. Want luxer dan thuis - zoals het ooit begon - is de gemiddelde cottage al lang niet meer. Dat moet veranderen, zegt Haak Wegmann. ,,We voegen een vierde luxeniveau toe - exclusive - met designmeubilair en welnessfaciliteiten. En we worden flexibeler. 49 Jaar lang was het alleen mogelijk om op vrijdag of maandag te arriveren, en betaalde je in het weekend automatisch voor drie nachten. Nu kunnen gasten ook twee nachten boeken en zes dagen per week arriveren. Dat heeft geleid tot een spectaculaire verhoging van de bezettingsgraad. De verplichte midweek, ook zo'n begrip dat Center Parcs introduceerde, is dus passé.''