'Super Mario' Draghi geeft zichzelf wel erg veel eer

Toen Mario Draghi vorige week te gast was in de Tweede Kamer, was de ontvangst van de ECB-president niet bepaald hartelijk. In Nederland leeft een breed gedragen gevoel dat wij vooral slachtoffer zijn van het beleid van de ECB om de economie te stimuleren. De lage rente is dodelijk voor de pensioenen en de spaartegoeden. En de economische groei hebben we vooral aan ons eigen verstandige beleid te danken.

Draghi was niet echt genegen de Kamerleden gelijk te geven. Integendeel, hij begon direct de volksvertegenwoordigers te overtuigen van zijn gelijk. ,,Ons monetaire beleid is een groot succes'', trapte hij af. ,,Het economisch herstel is solide. De economie in de eurozone groeit al vijftien kwartalen achter elkaar stevig door en de afgelopen drie jaar zijn er 4,5 miljoen banen bijgekomen in de eurozone.''

De bankpresident schetste de dilemma's waar hij voor stond. ,,In 2013 zakte de economie opnieuw in. De inflatie was erg laag, er dreigde zelfs deflatie (prijsdaling). Normaal gesproken verlaag je als centrale bank dan de rente om de groei en de inflatie aan te wakkeren. Maar de rente was al 0 procent.''

Geldpers

Quote Nederland heeft geprofiteerd van het economisch herstel in de eurozone: er zijn hier nu meer banen dan voor de crisis Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank Dus besloot Draghi tot andere maatregelen. Er werd voor honderden miljarden goedkoop krediet beschikbaar gesteld aan banken, geld dat ze weer moesten uitlenen aan burgers en bedrijven. Daarnaast zette de ECB de geldpers aan en kocht maandelijks voor 60 miljard euro aan staatsobligaties op. Zo werden er honderden miljarden extra in de economie gepompt. Dat moest de rente verder drukken, wat tot meer economische groei en inflatie zou moeten leiden.



,,Er wordt meer geld uitgeleend en de inflatie is gestegen'', verwoordde Draghi zijn succes. En daar heeft ook Nederland voordeel van gehad, volgens hem. ,,Nederland heeft geprofiteerd van het economisch herstel in de eurozone. Er zijn hier nu meer banen dan voor de crisis.''



Natuurlijk heeft de lage rente vervelende gevolgen voor de pensioenen en de spaartegoeden, maar dat is tijdelijk. ,,Als de economische groei en de inflatie aantrekken, stijgt de rente vanzelf'', aldus Draghi. Hij zei het niet, maar Nederland moet ophouden met zeuren en zijn zegeningen tellen was de boodschap.

Herstel

Quote Die claim van 4,5 miljoen banen extra door zijn beleid kan hij niet hard maken Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie Erasmus Universiteit Volledig scherm © ANP Draghi geeft zichzelf wel erg veel eer, vindt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. ,,Die claim van 4,5 miljoen banen extra door zijn beleid kan hij niet hard maken.''



Dat de economie ging groeien omdat de ECB de geldkraan opendraaide, klopt maar deels, volgens De Vries. De ECB kocht ook staatsobligaties in China. Veel geld vloeide dus helemaal niet naar Europa. ,,Het enige positieve effect van al die maatregelen was dat het de euro goedkoper maakte. Dat maakte de export goedkoper en daarmee kwam het economisch herstel op gang.''



De kredietverlening aan bedrijven kwam niet op gang door al dat extra geld. ,,Grote bedrijven hadden het niet nodig en het midden- en kleinbedrijf had andere problemen, waardoor het niet aan krediet kon komen'', zegt De Vries. Het extra geld bleef dus bij de banken liggen of verdween naar het buitenland.