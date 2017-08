Tesla kan productie Model 3 opschroeven na ophalen 1,8 miljard

Wie wil al onze pakketjes inpakken? Op naar Waalwijk

11 augustus WAALWIJK - Hier komt jouw pakketje vandaan. Dat van je kind, vader of moeder. Of van de buurman, dat je aanpakt als hij weer eens niet thuis is. Vanuit het Waalwijkse warehouse van Ingram Micro, voorheen Docdata, worden alle artikelen die je bestelt bij bijvoorbeeld Bol.com of de Bijenkorf verstuurd.