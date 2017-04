Tesla-topman Musk kondigt elektrische pick-up aan

Geen paasstaking meer bij bakkerijen

13 april De bakkersstaking waarmee vakbond FNV dreigde, is van de baan. De vakbond heeft met de grootste werkgever in de branche, Borgesius Bakkersland, een loonovereenkomst gesloten en hoopt daarmee ook andere bedrijven over de streep te kunnen trekken. Dat heeft bestuurder Leo van Beekum vandaag laten weten.