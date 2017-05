Test 'raketschild' VS een succes, nu nog 270 miljard dollar erbij

Het ‘schild’ wordt door Phil Coyle, voormalig hoofd van het Pentagon, uitgelegd als ‘een kogel raken met een kogel’. Een vijandig wapen wordt met een Amerikaanse raket neergehaald. Maar de succesvolle test betekent niet dat de VS nu klaar is; het is zeer waarschijnlijk dat Noord-Korea – of Rusland of China – bij een aanval ‘lok-raketten’ zal inzetten naast het hoofdwapen. Zo wordt het verdedigingssysteem afgeleid, vernietigt het mogelijk alleen een van de ‘lokazen’, en raakt de hoofdraket alsnog Amerikaans grondgebied, is het idee.



Het GMD-systeem moet daarom nog verder worden ontwikkeld tot het in staat is een raketwapen te vernietigen, dat uit meerdere delen bestaat. Daarvoor is 270 miljard dollar extra nodig. Coyle liet zich al kritisch uit over de voortgang van het project. ,,Er zijn nu twee successen op rij geweest, maar daarvoor ging het drie keer fout. Dat is een slagingskans van slechts 40 procent sinds 2010, wat op school een onvoldoende zou betekenen. We kunnen dus nog niet volledig op het systeem vertrouwen als bescherming tegen een langeafstandsraket vanuit Noord-Korea.”