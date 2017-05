Uber-baas wil negatief imago achter zich laten met ‘schattige’ foto’s

charmeoffensiefUber is in relatief korte tijd uitgegroeid tot dé concurrent van de traditionele taxi, en heeft daarbij een slecht imago opgebouwd. Nu probeert ceo en oprichter Travis Kalanick een ultiem knuffelbaar beeld van zichzelf neer te zetten, om van de negativiteit af te leiden.

Rumoer over seksueel misbruik, gedoe om privacy, seksisme, klachten over gebruiksvriendelijkheid en te dure ritjes, het is bij Uber aan de orde van de dag. Op een dag dat reguliere taxi’s staakten, reden Uber-chauffeurs in New York af en aan naar luchthaven JFK, wat het bedrijf de hashtag #DeleteUber opleverde. Travis Kalanick bleek ook nog eens onderdeel uit te maken van president Trumps economische adviesraad, wat eveneens voor veel onvrede zorgde. En dat is nog maar een fractie van de controverse rondom Uber.

Imagoverschuiving

Technologienieuwssite Recode merkt de imagoverschuiving van Kalanick op. Waar de ceo voorheen via sociale media reageerde op klanten, vaak artikelen plaatste en soms zelfs kritiek uitte op lokale overheden die Uber in de weg zaten, was hij een jaar lang redelijk stil. Na deze Twitter-pauze in 2016 is de ceo nu terug, als ‘de aardigste ceo ter wereld’, aldus de techsite, die het duidelijk als een tactische zet ziet.

De Uber-eigenaar plaatst nu meer dan ooit tevoren, waarbij de inhoud vrijwel altijd persoonlijk en lief of schattig is, of in ieder geval zo is bedoeld. Een foto met zijn ouders, een oud kiekje van zijn moeder op moederdag, nerdy sokken met wiskundige formules op Instagram, Kalanick pakt zijn imagoverandering groots aan op zijn Facebook-, Twitter- en Instagram-kanalen. Zijn afbeelding op Twitter veranderde hij na vijf jaar van founding father Alexander Hamilton naar een glimlachende foto van zichzelf. ,,Hij heeft dus bijna letterlijk een vriendelijker gezicht opgezet”, aldus Recode.

Strategie of echt?

Hoe waarschijnlijk is het dat het hier om een uitgedachte strategie gaat? ,,Het is op zijn minst opvallend dat hij nu, na alle controverse rondom Uber, ineens zo’n gedaanteverwisseling doormaakt'', vindt reputatiedeskundige Arjan Hoek van de Reputatiegroep. ,,Kalanick lijkt zich nu doelbewust te presenteren als een betrokken leider en familieman. Als uithangbord van het bedrijf geeft dat ook de organisatie mogelijk een boost.”