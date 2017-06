Uber ontslaat 20 werknemers om intimidatie

Uber stelde een onderzoek in naar seksuele intimidatie en discriminatie, nadat voormalig medewerker Susan Fowler in een blog vertelde hoe ze vanaf haar eerste dag last had van seksuele intimidatie binnen het bedrijf.



215 klachten werden onderzocht, in 47 gevallen ging het om seksuele intimidatie, in 54 gevallen om discriminatie. Verder bekeken de onderzoekers onder meer 45 klachten over onprofessioneel gedrag en 33 meldingen over pesten. In 57 gevallen is het onderzoek nog niet geheel afgerond.