United Airlines probeert imago te redden na wegsleuren passagier

Passagiers kunnen al bij het bestellen van een ticket aangeven of ze eventueel bereid zijn een andere vlucht te nemen. Gebeurt dat inderdaad, dan ontvangt de passagier een maximale vergoeding van 250 dollar.



Bij de luchthavens in de Verenigde Staten is het schering en inslag: terwijl je staat te wachten om aan boord te gaan, roept het personeel om dat het vliegtuig overboekt is en dat er vrijwilligers worden gezocht die bereid zijn een andere vlucht te pakken.



Meestal meldt zich wel iemand die - in ruil voor een waardebon of cash - zijn stoel afstaat. Als niemand zijn vinger opsteekt, dan kan iemand worden aangewezen. En, in een heel extreem geval - zoals bij United Airlines in april van dit jaar - kan het zelfs gebeuren dat veiligheidsagenten zo'n 'aangewezen' passagier van boord halen.