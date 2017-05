'Value8 heeft nu alleen wat tegenwind'

,,We doen integer en transparant ons werk. Niet alles gaat goed, maar dat was ook niet de verwachting. We begonnen in 2008 op een waarde van omgerekend 70 eurocent en staan nu iets onder de 6 euro. In 2016 is de koers fors gedaald, maar per saldo hebben we op lange termijn een mooie ontwikkeling laten zien.''



Jaarcijfers te laat, geen accountantsverklaring bij de jaarrekening. Verwarring over de cijfers, daar zou de 'oude' De Vries nooit mee akkoord zijn gegaan. ,,Als buitenstaander zou ik waarschijnlijk ook dat beeld krijgen, als ik sommige kranten las. Belangrijk is dat Value8 onderneemt. We investeren en nemen risico's en dat gaat soms niet goed. We zijn daar eerlijk en transparant over. Maar de meeste van onze bedrijven draaien gewoon goed. Dat we de jaarrekening niet tijdig deponeerden en de accountantsverklaring ontbreekt, vinden we heel vervelend. Wie daar kritiek op heeft, heeft een terecht punt. We hebben wel geprobeerd om - met dat gegeven - aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren.''