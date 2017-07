Vliegmaatschappijen wapenen zich tegen Brexit

Vliegmaatschappijen wapenen zich tegen de gevolgen van de Brexit, nu een akkoord over het luchtruim op zich laat wachten. Zo richt easyJet een zustermaatschappij op in Wenen en dreigt Ryanair zelfs al haar vliegtuigen uit Engeland weg te halen. ,,Er is mogelijk niet genoeg tijd of goede wil om tot een vervangende deal te komen.”

De Ierse vliegmaatschappij Ryanair was stellig tijdens het presenteren van het kwartaalverslag, zo meldt The Independent. ,,Als we geen zekerheid hebben over de juridische basis voor vluchten tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie in de herfst van 2018, worden we mogelijk gedwongen om vluchten te annuleren en sommige, of alle, vliegtuigen te verplaatsen naar continentaal Europa vanaf april 2019.”

Het is niet de eerste keer dat Ryanair-topman O’Leary met grootse maatregelen dreigt, als hij het niet eens is met beleid. Zo kondigde hij begin juli nog aan om zes vluchten bij Eindhoven Airport te schrappen, omdat hij boos was over het plafond voor het aantal vluchten dat Ryanair mocht uitvoeren. Maar wat de Brexit betreft, staat hij niet alleen.

EasyJet

Ook easyJet zit niet stilletjes een nieuw akkoord over het luchtruim af te wachten. Sinds het referendum over de Brexit in 2016, is het bedrijf verschillende opties aan het bekijken. Inmiddels lijkt de vliegmaatschappij een voorlopige oplossing te hebben gevonden: easyJet is bezig met het oprichten van een zustermaatschappij in Wenen.

Hoewel het hoofdkantoor in Londen gevestigd blijft, verspreidt de maatschappij het risico. Dit doet het bedrijf door 110 vliegtuigen vanaf de Oostenrijkse hoofdstad te laten vliegen naar verschillende Europese bestemmingen. Vanuit Londen heeft easyJet hier mogelijk binnenkort geen toestemming voor.

Luchtvaartakkoord

Dat vooral de vliegmaatschappijen Ryanair en easyJet maatregelen willen nemen, is logisch. Zij hebben het meeste last van de gevolgen van de Brexit. Voor hen geldt Groot-Brittannië als grootste marktsegment. Hier is de open Europese luchtvaartmarkt, met uniforme regels over concurrentie en veiligheid, straks niet meer van toepassing. Vanuit Groot-Brittannië moeten de maatschappijen daarom opnieuw onderhandelen met elke Europese bestemming.

Die onderhandelingen gaan onder meer over landingsrechten, exploitatievergunningen en eigendomsregels. Hoe dit er precies uit gaat zien, is tot frustratie van onder meer Ryanair nog niet bekend.

Toch blijft bij EasyJet-topvrouw Carolyn McCall de stemming voorlopig optimistisch. ,,Als de EU uit 27 landen blijft bestaan en er is maar één afhaker, dan is het verschil met de bestaande situatie niet zo groot. Er zijn nu ook landen die niet bij het Schengengebied horen (onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Roemenië, red.), dus als luchtvaartmaatschappij moeten we al rekening houden met verschillende regels", zo zei ze eerder tegen het AD.

Overige maatschappijen

Ook British Airways is gericht op de Britten, maar omdat deze vliegmaatschappij geen intercontinentale vluchten heeft zijn de gevolgen minder groot. Dat meldt Telegraph. Bovendien heeft British Airways meerdere zustermaatschappijen, waaronder het Spaanse Vueling en het Ierse Aer Lingus, die wel naar Europese bestemmingen mogen vliegen.