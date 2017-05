Wat heeft Ahold Delhaize in het Zwitserse Zug te zoeken?

Waarom is het oer-Nederlandse merk Etos in het Zwitserse kanton Zug geregistreerd? Is dat toevallig omdat Zug een winstbelasting van minder dan 15 procent kent, en niet – zoals Nederland – een tarief van 25 procent?

Het zijn lastige vragen, waar Etos-eigenaar Ahold Delhaize vandaag plots antwoord op moest geven. Onderzoeksstichting SOMO groef in opdracht van vakbond FNV in de bedrijfsstructuur van de Belgisch-Nederlandse supermarktreus, en ontdekte dat Ahold Delhaize een aantal merken en patenten heeft ondergebracht bij het Zwitserse Ahold Licensing Sarl. Het gaat vooral om merken die in de VS in gebruik zijn, maar ook om Europese merken als Ahold Europe en Mozaii (Ahold’s merknaam voor non-food artikelen). En Etos dus.

Merken en patenten vallen onder intellectueel eigendom. Voor het gebruik van intellectueel eigendom moet betaald worden. Door externe partijen, maar ook intern mogen bedrijven deze zogenoemde royalties rekenen. Het is in theorie mogelijk dat de Nederlandse Etos-winkels zo’n vergoeding betalen aan het in Zwitserland geregistreerde merk. Dat bedrag gaat in Nederland van de winst af, en komt er in Zwitserland bij. Aangezien het belastingtarief in Zwitserland lager is dan in Nederland, kan zo’n constructie Ahold Delhaize geld opleveren.

Quote Het is aannemelijk dat be­las­ting­ont­wij­king één van de hoofddoelen is van Ahold Delhaize Katrin McGauran

Dat zou niet illegaal zijn, maar dit soort constructies komt wel steeds meer onder het vergrootglas te liggen. Belastingontwijking door multinationals wordt niet meer gepruimd. Of het concern de route daarvoor ook echt gebruikt, is niet bekend. ,,We hebben geen inzicht in de bedragen”, zegt Katrin McGauran, onderzoekster bij SOMO. ,,De jaarrekeningen van de verschillende bedrijfsonderdelen zijn niet openbaar.”

Toch gaat ze er vanuit dat Ahold fiscale motieven heeft voor de constructie. De merknaam Etos (en ook de andere in Zwitserland geregistreerde merken) zijn niet in het Alpenland ontwikkeld. ,,Het is aannemelijk dat belastingontwijking één van de hoofddoelen is voor het onderbrengen van intellectuele eigendomsrechten in Zwitserland. Zo weet het bedrijf de belastingdruk te verlagen, onder andere ten koste van de belastinginkomsten van de Nederlandse overheid.”

Ahold Delhaize stelt in een reactie dat het rapport van SOMO ‘is gebaseerd op incomplete informatie en informatie die uit de context is gehaald’. ,,Bij Ahold Delhaize staat verantwoord ondernemen centraal. Wij leveren onze bijdrage aan de samenleving, ook op het gebied van belastingen. Ahold Delhaize betaalde in 2016 €316 miljoen aan winstbelasting.”

De vraag waarom het concern, dat geen grote belangen in Zwitserland heeft, juist voor deze route kiest, wordt echter niet beantwoord.

Quote Het rapport is gebaseerd op incomplete informatie en informatie die uit de context is gehaald Ahold Delhaize

Voor FNV-bestuurder Tuur Elzinga zegt dat genoeg. ,,Ahold maakt wel gewoon gebruik van onze infrastructuur, van ons goed opgeleide personeel. En als er een keertje brand is, dan komt de brandweer die we in Nederland met z'n allen betalen. Wij verwachten dat Ahold gewoon hieraan bijdraagt door in Nederland belasting te betalen, net als de mkb'ers en de burgers.”