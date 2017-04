We betalen misschien nog steeds mee aan uitbuiting

De instorting van Rana Plaza in Daka, gisteren vier jaar geleden, maakte in één schokkende klap duidelijk dat in de kledingindustrie veel gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen. De arbeiders in de vijf kledingfabrieken in het pand hadden gewezen op scheuren in de muren, maar waren gedwongen om toch aan het werk te gaan. 1.138 mensen kwamen onder het puin om het leven, meer dan 2.000 arbeiders raakten gewond.



De fabrieken bleken niet te worden geïnspecteerd en arbeiders niet vertegenwoordigd door een vakbond. Welke merken er hun kleding lieten produceren, was niet zomaar te achterhalen. Op dat laatste punt is vier jaar later nog weinig verbetering geboekt, bevestigt de Schone Kleren Campagne. ,,Als nu een kledingfabriek instort, zouden we nog altijd tussen het puin naar labels moeten zoeken'', zegt woordvoerster Tara Scally van de organisatie die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. ,,Dat gebrek aan transparantie maakte het lastig om bedrijven ter verantwoording te roepen voor Rana Plaza en te zorgen dat slachtoffers en nabestaanden compensatie kregen.''