Werkgevers slaan alarm om verhoging van AOW-leeftijd

Na 47 jaar in de bouw is Ton versleten

Mensen met zware beroepen haken massaal af vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Ton Arendonk (64), die op zijn 17de in de bouw begon, houdt het binnenkort ook voor gezien. De Driebergenaar was echt geen uitzondering toen hij begon als timmerman. ,,De meeste jongens begonnen op hun 16de of 17de.'' Overdag werkte hij voor de baas, 's avonds kluste hij bij. ,,Ik verdiende 77 gulden in de week. Met klussen haalde ik nog een half weeksalaris extra binnen.'' Het werk was zwaar. ,,Vroeger ging alles met de hand, bijvoorbeeld een vrachtwagen met stenen lossen. En je maakt lange dagen. Om 05.00 uur 's ochtends op en om 17.30 uur 's middags weer thuis. En dan 's avonds nog klussen. Maar ik was jong en voelde me zo sterk als een beer.'' Rond zijn 50ste merkte Arendonk dat het te veel werd. ,,Mijn energie werd minder. Toen ben ik opgehouden met klussen.'' Maar het werk op de bouwplaats ging door. ,,Vorstverlet heb je eigenlijk niet meer. En vroeger zaten we wel eens een hele dag in de keet als het regende. Nu krijg je regenkleding en moet je door.'' Fysiek is het werk minder belastend geworden, maar de werkdruk is hoger. ,,Er komen steeds meer zzp'ers. Die jagen elkaar op. Het moet ook allemaal steeds goedkoper. Dat leidt tot veel stress.'' Tientallen jaren hard werken sloopte Arendonk langzaam maar zeker. ,,Aan het einde van de week was ik op. Vooral van mijn rug en schouders heb ik last. Als ik door blijf werken, lig ik straks in de kreukels op de bank. Dat wil ik niet, ik wil leuke dingen doen met de kleinkinderen.'' Arendonk had geluk. ,,Ik werk voor VolkerWessels en dat is een sociaal bedrijf. We gaan je goed naar de AOW begeleiden, zei mijn baas.'' Aderlating Het laatste jaar tot zijn vroegpensioen werkt Arendonk als portier bij de bouwplaats. Financieel is eerder stoppen een behoorlijke aderlating. ,,Het scheelt me 300 euro in de maand'', sombert Arendonk. Dat voelt onrechtvaardig. ,,Straks heb ik 48 jaar in de bouw gewerkt. Als ik tot de AOW-leeftijd doorwerk, heb ik 50 jaar gewerkt. Waarom kan iemand die gestudeerd heeft wel na 40 jaar stoppen en moeten wij bouwvakkers 50 jaar doorwerken. In Duitsland mag je na 45 dienstjaren ophouden. Dat zou hier ook moeten.''