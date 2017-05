Werknemer met schulden kost geld

Kwart meer elektrische auto's op de weg

7:55 Het aantal elektrische auto's op de Nederlandse wegen is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen. Dat heeft het CBS becijferd. In 2016 kwamen er 22.500 plug-in hybrides en volledig elektrische voertuigen bij zodat er nu ruim 109.000 van dat soort voertuigen in het Nederlandse wagenpark zitten. Van de stekkerauto's is 87 procent een plug-in hybride en 13 procent volledig elektrisch.