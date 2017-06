Woningverkoop flink verder gestegen in mei

De sterkste toename was vorige maand te zien bij twee-onder-een-kapwoningen. Daarvan werden er bijna 40 procent meer verkocht. De kleinste stijging deed zich voor bij appartementen. Maar daarvan wisselden er nog altijd 15,5 procent meer van eigenaar dan in mei vorig jaar.

In alle provincies zat de woningmarkt in de lift. In Limburg steeg de verkoop het sterkst (44,5 procent), in Utrecht het minst (7,7 procent). Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei met ruim 28 procent toe tot ruim 29.000. Er vonden 126 executieveilingen plaats, ruim een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar.