Wordt Unilever May's eerste troef?

Unilever wordt op de hielen gezeten door aandeelhouders met dollartekens in hun ogen en een stel hondsdolle concurrenten op overnamepad. En misschien wordt Unilever wel een van de eerste Brexit-troeven van premier Theresa May.

Een ding is zeker, als het bedrijf niet versnelt, dan heeft Kraft Heinz het te pakken en zal het aan stukken worden gereten. Om te versnellen, gooit Unilever-topman Paul Polman de margarine overboord en met de opbrengst houdt hij zijn aandeelhouders zoet door een terugkoop van eigen aandelen.

Polman wil iedereen doen geloven dat hij zich niet laat opjagen en voor de duurzame lange termijn gaat, maar deze daden vertellen een ander verhaal. De oer-Hollandse margarinedivisie wordt verkocht met de merken als Zeeuws meisje en Becel. Die producten leveren wel een stabiele cashflow op, maar er zit nauwelijks groei in. Dat analisten dit al jaren roepen en nu toch echt de verkoop begint, geeft aan dat de kortetermijnopbrengst belangrijk is voor Polman. Waarom is dat belangrijk? Hij heeft geld nodig, veel geld. Met dat geld kan hij fikse overnames doen en zo de snelle groei realiseren die nodig is om verkoop aan Kraft Heinz te voorkomen.

Teken van zwakte

Dat er nu geen overname wordt aangekondigd, kan als een teken van zwakte worden gezien. Een zwakte die zich uit in de knieval die bedrijven doen als ze niet anders kunnen: eigen aandelen inkopen en dividend verhogen. Blijkbaar ziet Polman nergens een investeringsmogelijkheid waaruit snelle groei kan voortkomen. Zelf zegt hij dat het feit dat ze met een been in Nederland staan en het andere in Engeland grote overnames in de weg staat. Dat lijkt een gelegenheidsargument, Unilever neemt al jaren bedrijven over met deze duale structuur.

Misschien is wel het meest opmerkelijke dat Unilever de duale structuur wil gaan versimpelen. Engeland gaat zich focussen op verzorgingsproducten en Nederland (met name Wageningen) gaat de diepte in met het ontwikkelen van nieuwe voeding en drankjes.

Eenheid of opsplitsing?