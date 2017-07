Zelfs maïs eten moet tegenwoordig een 'belevenis' zijn

Als ik een blikje maïs in de pan mik, krijg ik daar geen warme gevoelens bij. Bonduelle, naar eigen zeggen de onbetwiste marktleider in maïs, vindt dat jammer. De groente-inblikker zou graag zien dat ik met rode koontjes een tortillavulling in elkaar draai. Daarom heeft het bedrijf een maïsattractie bedacht: een groot doolhof in een maïsveld in Limburg. ,,Met het maïsdoolhof voegen we een flinke dosis fun toe aan de maïsbeleving'', legt Bonduelle in een toelichting uit.

Bonduelle gaat er blijkbaar vanuit dat ik al zoiets een als maïsbeleving heb. Maar dat die nogal negatief is. Ik vrees dat de groentemarketeers de laatste tijd te veel blogs over belevenismarketing hebben gelezen, een vorm van reclame waarbij bedrijven willen dat de consument hun merk of product ervaart. Bedrijven willen ons laten geloven dat we geen auto, deodorant of blikje mais kopen maar een bijzondere levensveranderende ervaring.



Dit is trouwens absoluut geen nieuwe trend, mochten ze dat bij Bonduelle denken. Eind jaren negentig werd de term beleveniseconomie bedacht door de Amerikanen Joseph Pine en James Gilmore. Ze beschreven de beleveniseconomie als een nieuw economisch tijdperk waarin producten en diensten er veel minder toe doen, maar we vooral betalen voor een ervaring. En hoe unieker die ervaring, des te hoger de prijs die betaald moet worden.