'Zzp'ers worden hard getroffen door nieuwe wet'

In februari gaf 83 procent van de betreffende zzp'ers aan moeilijker aan opdrachten te komen. Dat was in september vorig jaar 74 procent. Verder geeft meer dan de helft van de zelfstandig professionals aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de wet, terwijl dit in september nog 38 procent betrof. Het onderzoek van ZP Facts komt voort uit een samenwerking tussen arbeidsbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg.