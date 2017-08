Bloemen prikken in de Efteling als voorbereiding op bloemencorso Valkenswaard

De stukken zijn afgelopen zaterdag ter plekke vervaardigd door Valkenswaardse corsomedewerkers. Als opmaat naar het bloemencorso Valkenswaard op zondag 10 september. Het thema van het corso is “65 jaar Efteling in bloemen”.

Corsofanaten

Een tiental Valkenswaardse corsofanaten van de buurtschappen Graafschap en Hazestraat toonde in de Efteling de kunst van het bloemenprikken: in elke bloem een naald om de dahlia’s in het karton te kunnen bevestigen. Even werden ze daarin bijgestaan door Olaf Vugts, directeur Imagineering Efteling, de Valkenswaardse burgemeester Anton Ederveen en de voorzitter van de Stichting Bloemencorso Valkenswaard Chantal Dielis.