Huwelijksaanzoek in de Efteling tijdens ritje in Sint Joris en de Draak

KAATSHEUVEL - Mensen zijn altijd op zoek naar een persoonlijke of unieke manier om een huwelijksaanzoek te doen. Eén man vond een opvallende manier; via de foto in Sint Joris en de Draak in de Efteling.