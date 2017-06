VIDEO: Efteling toont blik achter de schermen bij Symbolica

'Groei voor Efteling van levensbelang' (kaart)

31 mei KAATSHEUVEL – De Efteling wordt in 2017 65 jaar en daar hoort in geen geval het woord pensioen bij. Groei is volgens het familiepark van levensbelang. De inwoners van Kaatsheuvel vragen zich af of de overlast binnen de perken blijft.