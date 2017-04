Boze FC Den Bosch supporters wilen geld terug: 'Het botert niet tussen trainer en spelers en wij zijn het slachtoffer'

Peter van Ieperen, voorzitter van de supportersvereniging: ,,Ik ben naast voorzitter van de supportersvereniging ook chauffeur van de bus waarmee we naar Utrecht zijn gegaan. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd moet ik altijd al naar de bus. Nu wilde een aantal jongens vanwege de wanprestatie van FC Den Bosch al meteen mee en even later besloten we met z'n allen voortijdig te vertrekken. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Als extra statement hebben we nu een open brief aan FC Den Bosch gestuurd, waarin we vragen of de club of liever nog de spelers ons het geld voor de kaartjes terugbetalen. Het gaat ons niet zozeer om het geld. Dat geven we wel aan een goed doel ofzo. En het is ook maar zes euro per kaartje en we waren met 35 man, dus we hebben het over 200 euro. Maar wij hebben het idee dat het niet botert tussen de trainer en de spelers en dat wij daar het slachtoffer van worden door al een aantal belabberde wedstrijden op rij. We hopen dat ze dat bij de club ook inzien en een gebaar maken."