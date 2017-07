Danny Verbeek: 'FC Den Bosch is niet mijn eindstation'

Die ene beweging heeft Danny Verbeek nog altijd in huis, stelden de fans dinsdagavond in Helvoirt genoegzaam vast. Toch komt er na vijf jaar Standard Luik, NAC, FC Utrecht en weer NAC een andere 'Beekie' thuis in De Vliert. Eentje die op de training bijvoorbeeld plichtsbewust de jongere spelers coacht. Nu is Verbeek altijd al een 'aanwezige' speler geweest op het trainingsveld. ,,Maar dit is anders ja", moet de geboren Bosschenaar toegeven na anderhalf uur trainen in de warme Vliert. ,,Nu is het misschien meer mijn taak om die jonge jongens te helpen. Ik besef ook dat ik ondanks mijn 26 jaar al best veel heb meegemaakt. Dan merk je dat jongens jou zien als iemand van wie ze iets kunnen leren."

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Glenn Kobussen links in duel met opponent Danny Verbeek tijdens een duel tussen FC Den Bosch en GA Eagles in het seizoen 2010/2011. © Erik Pasman

Eind mei liet Verbeek weten dat hij na drie jaar NAC terugkeert naar FC Den Bosch, de club waar hij tussen 2008 en 2012 al eens vier seizoenen met succes speelde. ,,Het afscheid bij NAC kon natuurlijk niet beter met de promotie naar de eredivisie."

Blessures

Het gesukkel met blessures en fitheid is de reden dat Verbeek uiteindelijk besloot terug te keren naar zijn vertrouwde thuisbasis. Zijn laatste basisplaats bij NAC was op 14 april in de verloren uitwedstrijd bij Helmond Sport. Na 69 minuten werd hij er vervangen. Daarna volgden nog vier invalbeurten van gemiddeld een kwartiertje. De laatste in de eerste nacompetitiewedstrijd tegen Volendam.

,,De keuze om terug te gaan naar FC Den Bosch had ik al vrij vroeg gemaakt. Ik kon weer naar het buitenland, ben pas 26, maar voor mijn gevoel zit er gewoon meer in mijn carrière als ik fit ben. Dat is de laatste jaren niet meer het geval geweest."

Hogerop

Het mag duidelijk zijn dat Verbeek niet terug is gekomen naar Den Bosch om zijn laatste voetbaljaren te slijten bij de club waar hij is opgegroeid. De buitenspeler is ambitieus. ,,Ik zie dit zeker nog niet als mijn eindstation. Ik ben pas 26 en als het goed is heb ik nog een aantal jaren te gaan. Ik wil FC Den Bosch op de kaart zetten, mezelf op de kaart zetten en de stap hogerop maken."