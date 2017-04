Dubbel programma baart FC Den Bosch zorgen

Zeker omdat op tweede paasdag ook nog eens Jong FC Den Bosch moet spelen, uit tegen Hercules. Die wedstrijd is gelijktijdig met het uitduel van FC Den Bosch 1 tegen Helmond Sport. Vloet: ,,Gezien onze smalle selectie is dat heel lastig. Want als ik spelers van Jong FC Den Bosch meenemen, zal 'Jong' weer aangevuld moeten worden met A-junioren."

Verzetten

Vloet betreurt dat zijn club er niet in geslaagd is om de uitwedstrijd van de beloften tegen Hercules te verzetten. ,,Bij grote clubs laat de KNVB de beloften en het eerste elftal nooit gelijktijdig spelen. Bij ons gebeurt dat dus wel. En dan hebben we een dikke week later ook nog eens te maken met het feit dat de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht is verzet naar dinsdagavond en dat we dan drie dagen eerder spelen dan de andere clubs in de eerste divisie."