FC Den Bosch doet voorstel aan teleurgestelde supporters

Eindelijk weer een puntje voor FC Den Bosch

21 april DEN BOSCH - In een wedstrijd met twee gezichten heeft FC Den Bosch zich vrijdagavond in eigen huis tegen Fortuna Sittard tevreden moeten stellen met een 1-1 gelijkspel. Voor rust waren de bezoekers beter, in de tweede helft was de thuisclub de bovenliggende partij.