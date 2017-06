FC Den Bosch haalt Jens van Son binnen

Wil Boessen

FC Den Bosch-trainer Wil Boessen is verheugd met de komst van Jens van Son naar FC Den Bosch: ,,Jens is een ervaren middenvelder die al veel wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam heeft staan. Hij is een zeer gedreven speler die veel strijd en energie levert in zijn spel. Met Jens hebben we de extra ervaren kracht in de as van het veld gevonden die we zochten."