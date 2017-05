FC Den Bosch haalt Sven Blummel op bij Jong PSV

Blummel speelde twee seizoenen bij de Eindhovense beloften, waarin hij tot zestien optredens en een treffer kwam. In maart zegde PSV zijn aflopende contract op.

RKC

Blummel was daarna even op proef bij RKC, waar hij onder meer scoorde in een oefenduel, maar tot een verbintenis met de Waalwijkse club kwam het niet. Bij FC Den Bosch heeft de jonge aanvaller nu wel voor twee jaar getekend, met een optie van Bossche zijde voor nog een seizoen.