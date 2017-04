FC Den Bosch kansloos voor de play-offs? Echt niet!

Programma Allereerst is daar het programma. FC Den Bosch, dat zelf op de 13de plek staat, treft in de komende vijf wedstrijden nog de huidige nummers 20, 14, 17, 18 en 19 van de ranglijst. Stuk voor stuk tegenstanders die lager op de ranglijst staan en waar op papier dus van gewonnen kan worden. Heel anders dan de concurrenten FC Emmen, RKC Waalwijk, FC Eindhoven en De Graafschap die het nog op moeten nemen tegen ‘grote’ ploegen als FC Volendam, MVV, NAC Breda, VVV-Venlo en SC Cambuur.

Droomscenario

Kunt u het nog volgen? Nee? Geen probleem. Het komt er op neer dat om de play-offs alsnog te halen alles mee moet zitten bij FC Den Bosch. Een droomscenario, wat u zegt. Maar als alles naar wens verloopt kan het gat met de plaatsen negen en tien na het paasweekeinde al geslonken zijn tot twee punten. Of - als alles tegenzit - kan het gegroeid zijn tot veertien punten, zodat het echt over en uit is. Maar daar hebben we het nu even niet over.