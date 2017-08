FC Den Bosch klopt De Graafschap in tactisch oefenduel met twee gezichten

Met potentiële basisspelers als Ben Santermans, Jens van Son, Niek Vossebelt, Dennis Kaars, Muhammed Mert, Danny Verbeek en Zija Azizov op de bank, kwam FC Den Bosch bepaald niet met zijn sterkste opstelling aan de aftrap. ,,Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dit is ook pas de voorbereiding”, zo lichtte trainer Wil Boesen de keuze toe om bovengenoemde spelers pas na rust in te brengen. ,,We zitten nog in de fase van periodisering en moeten waken voor overbelasting. Na de wedstrijd tegen Feyenoord en de trainingen kan ik niet weer dezelfde spelers een volle wedstrijd laten spelen. Doe je dat wel, dan krijg je geheid blessure en die voorkom ik in deze fase liever dan dat we ook nog eens aan het herstel van spelers moeten gaan werken.”

Het gevolg was wel dat het jeugdige FC Den Bosch in het eerste half uur grote moeite had om zijn eigen spel te spelen tegen een ‘hoog’ voetballend De Graafschap. ,,Ik had ze voorbereid op de varianten die De Graafschap speelt. Dan is het een kwestie van ervaring om je daar in de wedstrijd op aan te passen", zegt Boesen. Veel van zijn spelers hadden dat tactisch nog niet. Het gevolg was dat FC den Bosch in balbezit de bal te snel steeds weer kwijt was en daardoor maar moeilijk onder de druk van De Graafschap vandaan kwam