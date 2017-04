FC Den Bosch ook in Helmond onderuit

Halverwege was het al 2-0 voor de Helmonders, die profiteerden van fouten in de Bossche defensie. Eerst liet Jordy van der Winden zich op snelheid aftroeven door Giovanni Hiwat, die oog in oog met doelman Kees Heemskerk koel bleef: 1-0.

Even later ging Dalian Maatsen de mist in bij een terugspeelbal. Die belandde in de voeten van Helmond Sport-spits Teije ten Den, die uit de draai Heemskerk kansloos liet: 2-0.