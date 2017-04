FC Den Bosch op halve kracht naar Helmond Sport

Vloet kiest ervoor om geen spelers van Jong FC Den Bosch mee te nemen, omdat dat team maandagmiddag zelf ook een competitiewedstrijd speelt, uit tegen Hercules. ,,En 'Jong' heeft ook al personele problemen, waardoor die selectie noodgedwongen aangevuld moet worden met spelers van de A-junioren. We hebben in elk geval nog voldoende spelers om maandag drie keer te kunnen wisselen", aldus de hoofdcoach van FC Den Bosch.

Viertal

Vloet mist maandag het geblesseerde viertal Bart Biemans, Stefano Beltrame, Damiano Schet en Mats Deijl. Daarnaast zijn Niek Vossebelt en Jeremy Fernandes geschorst. Het meespelen van Jordy van der Winden, die vrijdag in de verloren uitwedstrijd tegen Achilles'29 (2-1) uitviel met duizeligheid, is nog onzeker. Daarover wordt maandag in de loop van de dag in overleg met de arts een beslissing genomen.