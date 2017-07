FC Den Bosch trapt af met 1-5-zege op vv Helvoirt

FC Den Bosch wil snel nieuwe Oosttribune, oude is mogelijk onveilig

17 juli DEN BOSCH - Of de Oosttribune nog veilig is of niet: FC Den Bosch wil graag een nieuwe tribune bouwen. Daarover zijn volgens de club al toezeggingen gedaan door de gemeente. Deze week is de ongeveer zestig jaar oude tribune gekeurd en als blijkt dat die onveilig is, mogen er komend seizoen geen supporters op zitten.