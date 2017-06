FC Den Bosch verkoopt meer seizoenkaarten dan een jaar geleden

FC Den Bosch schrijft de toename toe aan het 'pay per point'-systeem dat de club komend seizoen invoert. Kopers van een seizoenkaart betalen daardoor een instapprijs van 25 euro en hoeven daarna alleen bij te betalen als er in eigen huis gewonnen (10 euro) of gelijkgespeeld (5 euro) wordt.

Opgetogen

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan-Hein Schouten reageert opgetogen op de stijging van de verkoop. ,,We zijn ontzettend verheugd dat veel van onze trouwe fans ons blijven steunen, we nieuwe supporters binden en dat met name ook veel oud-seizoenkaarthouders de weg naar De Vliert komend seizoen weer weten te vinden. Oude liefde roest niet. We varen een nieuwe koers, hebben de weg naar boven nadrukkelijk verder ingezet en willen ons publiek verrassen met vernieuwende initiatieven. Dat het concept Pay Per Point zo positief wordt ontvangen sterkt ons om op deze voet verder te gaan."