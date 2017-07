FC Den Bosch wil naar selectie van 21 spelers

DEN BOSCH - Met een spelersgroep van zeventien man werkte FC Den Bosch zaterdagochtend in stadion De Vliert de eerste training van het nieuwe seizoen af.

Bart Biemans, die drie maanden geleden aan zijn knie werd geopereerd, was er nog niet bij. Hij haakt naar verwachting over een week of drie aan.

Jort van der Sande was wel in het stadion, maar trainde niet met de groep mee. Hij heeft nog te veel last van zijn lies.

Korkmaz

De nieuwe trainer Wil Boessen hoopt zijn selectie op korte termijn uit te breiden met twee spelers: verdediger Evren Korkmaz, die van VVV-Venlo gehuurd moet gaan worden en nog een aanvallende middenvelder die FC Den Bosch op de korrel heeft.

Met die selectie van 21 spelers zal FC Den Bosch op 18 augustus dan vermoedelijk aan de nieuwe competitie beginnen. ,,Meer ruimte hebben we niet in ons budget", aldus directeur Bert Wernke.

Boessen laat weten dat er bewust voor enkele multifunctionele spelers in de selectie gekozen is. ,,Omdat we niet elke positie dubbel bezet hebben."