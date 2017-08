FC Den Bosch zonder Kalonji tegen De Graafschap

Trainer Wil Boesen houdt het kort als hij moet uitleggen waarom FC Den Bosch afziet van aanvallende middenvelder Joël Kalonji, de Standard-speler die meer dan een week op proef mee trainde en –speelde met zijn A-selectie. ,,Joël is als voetballer van het type, waarvan we er zelf al drie of vier in de selectie hebben. Vooral sterk in de kleine ruimte. We zoeken iemand die meer diepte in zijn spel heeft.”