John Vos keeperstrainer FC Den Bosch

De 30-jarige Vos heeft een eigen keepersschool en was sinds 2012 keeperstrainer bij de amateurs van AZV in Assen. Bij die Drentse club stond hij ook jaren in de goal.

Wernke

Algemeen directeur Bert Wernke van FC Den Bosch is blij met het binnenhalen van Vos. ,,John is een oude bekende van FC Den Bosch die als keeper en als keeperstrainer veel ervaring heeft opgedaan in de voetballerij. We zien in hem een uitstekende toevoeging aan het technisch kader van de club en zijn blij dat hij de weg naar De Vliert weer heeft gevonden. Met zijn kennis, ervaring en inzet zijn we ervan overtuigd dat we in hem een geschikte opvolger hebben gevonden van Jan van Grinsven.”