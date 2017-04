Knullige nederlaag voor FC Den Bosch

GROESBEEK - FC Den Bosch heeft zich vrijdagavond compleet voor schut gezet in de uitwedstrijd tegen Achilles'29. De ploeg van trainer Wiljan Vloet verloor op bezoek bij de hekkensluiter in de eerste divisie met 2-1.

Daarmee kan Den Bosch de play-offs, waarop het nog een waterkansje had, nu definitief vergeten. Den Bosch had de nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. Achilles was de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar liet het elftal van Vloet onnodig lang in leven.

Invaller

Pas in de 92ste minuut schoot invaller Niek Versteegen de verdiende 2-1 binnen. Even daarvoor had een andere invaller, Oussama Bouyaghlafen, aan Bossche kant de kans om de overwinning te stelen laten liggen.

FC Den Bosch kende nochtans een bliksemstart op sportpark De Heikant. Al in de tweede minuut knalde Alessio Carlone een vrije trap op Achilles-doelman Robbert de Loeke. Die kreeg de bal niet goed onder controle en Mario Bilate was er als de kippen bij om de 0-1 binnen te schuiven.

Klemvast

Vijf minuten later liet Bilate alleen voor Te Loeke de kans op 0-2 liggen. Nadat de Achilles-keeper een volgende vrije trap van Carlone wel klemvast had gepakt, kwam de thuisclub in de zestiende minuut op gelijke hoogte. Boy van de Beek krulde een vrije trap buiten het bereik van Kees Heemskerk in de kruising.

In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Achilles, maar FC Den Bosch haalde met 1-1 de rust. Na de pauze werd de wedstrijd er niet beter op.

Druk

FC Den Bosch slaagde er maar niet in zich onder de druk van de hekkensluiter uit te voetballen en Achilles bleef grossieren in het missen van kansen. Tot de 92ste minuut. Toen kreeg de thuisclub wat het verdiende. En FC Den Bosch ook.