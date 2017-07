Mert completeert selectie van FC Den Bosch

Met de komst van Mert heeft FC Den Bosch de selectie voor komend seizoen rond. ,,Eventuele buitenkansjes daargelaten", zegt trainer Wil Boessen. ,,Met Muhammed hebben we de aanvallende positie op het middenveld ingevuld waar we nog naar op zoek waren. Muhammed is creatief in de korte ruimte, heeft een goede dribbel, tactisch inzicht en is in staat om zijn medespelers in scoringspositie te brengen."