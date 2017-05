Politie samen met België op zoek naar gooier vuurwerkbom bij FC Den Bosch

Bij de wedstrijd ging het onder meer mis toen een groep supporters een vuurwerkbom gooide. Die ontplofte vlakbij het hoofd van ballenjongen Jens . Hij kwam met de schrik vrij. Vanwege het vuurwerk werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Even later werd ook nog een supporter onwel. Hij kon zelfstandig naar de ambulance lopen.

Toen de wedstrijd eenmaal hervat was, bleef het onrustig. Zo werden er fakkels ontstoken die voor flink wat rook zorgden. De politie bekijkt nu samen met de recherche camerabeelden om de daders te pakken te krijgen. Ze is met name op zoek naar degene die de vuurwerkbom op het veld gooide.