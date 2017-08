Vijf weetjes over FC Den Bosch - Jong AZ

FC Den Bosch speelt vrijdagavond de seizoensouverture tegen het gepromoveerde Jong AZ. Het is de eerste keer dat beide ploegen elkaar ontmoeten in de Jupiler League. Hieronder vijf wetenswaardigheden.

FC Den Bosch moet oppassen

Hoewel het de eerste keer is dat beide ploegen elkaar treffen, moet de club uit de Brabantse hoofdstad het tweede team van AZ niet onderschatten. De duels die de Bosschenaren vorig seizoen uitvochten met de tweede teams van PSV en Ajax eindigden maar één keer in een gelijkspel; in eigen huis wist Den Bosch de Eindhovenaren op 0-0 te houden. De overige drie duels gingen verloren. Jong AZ heeft vorig seizoen juist laten zien goed onder de fysieke overmacht van tegenstanders uit te kunnen voetballen.

Fort De Vliert

FC Den Bosch is de laatste vier thuisduels ongeslagen en zal dat graag zo willen houden. In totaal bleef de ploeg vorig seizoen dertien duels ongeslagen in eigen huis, waarvan er acht keer werd gewonnen. De veertiende eindnotering is Den Bosch onwaardig. De ploeg van trainer Wil Boessen zal dat dit seizoen beter willen doen.

Goals

Boessen heeft de pas 19-jarige Braziliaan Ronaldo Lima Duarte Lopes aan de selectie toegevoegd voor de wedstrijd tegen Jong AZ. Wellicht kan dit jeugdige talent de Bossche aanval bij de hand nemen, want vorig seizoen blonk de voorhoede van FC Den Bosch niet uit in productiviteit. Maar drie ploegen scoorden het afgelopen seizoen minder dan de formatie van Boessen. In het seizoen dat Jong AZ kampioen werd grossierde die ploeg juist in goals. De Alkmaarders deden de concurrentie verbleken met 85 goals en een doelsaldo van 56, waar de nummer twee een doelsaldo van 16 had.

Weinig exotische namen

Voor beide ploegen geldt dat hun selecties vooral uit Nederlanders bestaan. Men treft er weinig exotische namen aan. Jong AZ heeft in een selectie van bijna uitsluitend Nederlanders ook een Turk en een IJslander opgenomen. Bij FC Den Bosch spelen iets meer buitenlanders; zes in totaal. Vier daarvan komen uit buurland België, een uit Azerbeidzjan en zoals gezegd een Braziliaan.

Alair Cruz Vicente