Vuurwerkgooiers bij FC Den Bosch komen wellicht uit België

John Vos keeperstrainer FC Den Bosch

22 mei DEN BOSCH - John Vos wordt de nieuwe keeperstrainer van FC Den Bosch. De oud-doelman van de Bosschenaren (drie wedstrijden in het seizoen 2007/2008) volgt in die functie clubicoon Jan van Grinsven op, die vanaf volgend seizoen teammanager is.