Wil Boessen nieuwe hoofdtrainer FC Den Bosch

DEN BOSCH - Wil Boessen wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch. Dat heeft directeur Bert Wernke van de Bossche voetbalclub zaterdagochtend bevestigd aan Brabants Dagblad.

Boessen volgt Wiljan Vloet op, die op dat moment als manager voetbalzaken alleen nog betrokken zal zijn bij de scouting en de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Wernke benadrukt dat Vloet vanaf volgend seizoen geen rol meer speelt bij het eerste elftal.

FC Oss

Boessen tekent bij FC Den Bosch een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. De Limburgse oefenmeester was in het verleden onder meer werkzaam als trainer van Fortuna Sittard en FC Oss.

FC Den Bosch heeft volgens Wernke voor Boessen gekozen omdat de trainer past in de profielschets die was opgesteld. De club zocht een 'bourgondische trainer voor een volksclub, die goed is met het opleiden en inpassen van jongen talenten'.

In totaal spraken Wernke en commissaris Jan Gösgens met zeven kandidaten, waarvan Boessen uiteindelijk als nieuwe trainer uit de bus gekomen is.

Sittard

Boessen is geboren op 3 mei 1964 in Sittard. Hij begon zijn voetballoopbaan in 1983 bij Fortuna Sittard, waar hij vervolgens gedurende zeven seizoenen speelde. In 1990 maakte hij de overstap naar SVV.

Vervolgens kwam hij via De Graafschap in 1993 weer terug bij Fortuna Sittard, waarmee hij in 1995 wist te promoveren naar de Eredivisie. Later speelde hij nog voor Helmond Sport, waarna hij in 1999 stopte met zijn actieve spelersloopbaan.

VVV-Venlo

Boessen begon zijn trainerscarrière bij VVV-Venlo. Hier was hij tussen 2002 en 2010 actief als assistent-trainer en daarna als hoofdtrainer. In 2007 wist hij als assistent-trainer met de ploeg uit Venlo te promoveren naar de eredivisie.

In 2012 werd Boessen hoofdtrainer bij zijn oude club Fortuna Sittard, waar hij voor twee seizoenen tekende. Boessen was in 2014-2015 trainer van FC Oss. Met de Ossenaren behaalde hij in dat seizoen een periodetitel. De afgelopen twee seizoenen was Boessen actief als trainer in Thailand.

Trainersprofiel

Wernke: ,,De afgelopen periode hebben commissaris Jan Gösgens en ik gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten, naar aanleiding van het door de club opgestelde trainersprofiel. We hebben onze sportieve ambitie, waarbijtalentontwikkeling, aantrekkelijk voetbal en strijden voor deelname aan de play-offs centraal staan, gepresenteerd en hadden direct een uitstekende klik met Wil Boessen. We zijn dan ook blij dat we na meerdere constructieve gesprekken tot een overeenkomst zijn gekomen. Wil loopt al lange tijd mee in de voetballerij en is zeer ervaren. We zien in hem een ambitieuze trainer die zin heeft om bij FC Den Bosch aan de slag te gaan. We zijn er van overtuigd dat hij met zijn kennis en ervaring past bij onze club en in staat is om onze talentvolle spelersgroep beter te maken en verder te brengen.”