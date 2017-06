FC Oss begint op 3 juli aan voorbereiding

Al Ahli SC

Meest opmerkelijke oefenwedstrijd is die tegen Al Ahli SC uit Qatar op 8 augustus (14.00 uur in Mierlo). De Arabieren zijn op trainingskamp in Nederland en zien in FC Oss een geschikte sparringspartner. Al Ahli had in het verleden spelers als Fabio Cannavaro en Ricardo Quaresma onder contract. In 2010 was Henk ten Cate trainer van Al Ahli, dat doorgaat als een van de sterkste clubs van het Midden-Oosten.