FC Oss-spits Tom Boere maakt kans op Gouden Stier

Jochem Jansen twijfelgeval bij FC Oss

27 april OSS - Jochem Jansen van FC Oss is een twijfelgeval voor de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De vleugelverdediger, die de laatste wedstrijden in het hart van de defensie speelt, heeft in de wedstrijd tegen Volendam een tik op zijn heup gehad. Het is nog niet duidelijk of trainer Klaas Wels op hem kan rekenen aankomende vrijdag.