Slecht half uur kost FC Oss de zege

LOMMEL - FC Oss leek dinsdagavond af te stevenen op een overwinning in het oefenduel bij Lommel SK. Maar in de slotfase kwamen de Belgen alsnog langszij: 3-3.

Oefenwedstrijd of niet, het late gelijkspel zat trainer Klaas Wels niet lekker. ,,Natuurlijk hecht je nu wat minder waarde aan de uitslag, maar dit hadden we niet moeten weggeven. We hebben het laatste half uur gewoon niet goed gespeeld", zei hij na afloop.

Tevreden

Wels was wel tevreden met wat zijn ploeg de eerste zestig minuten liet zien in Vlaanderen. Na een vroege tegentreffer nam FC Oss snel het heft in handen. Het spel was bij vlagen goed, er werd prima druk gezet en het tempo was af en toe hoog. De Osse doelpunten lieten dan ook niet lang op zich wachten.

Het waren proefspelers Erik Quekel en Kai Huisman die zich voor rust lieten gelden. Eerst was het Huisman die op aangeven van Quekel gelijkmaakte, daarna was het de Ossenaar zelf die koel bleef toen hij vrij voor de keeper kwam te staan.

Na rust zag Wels een ander FC Oss. Thijs van Pol zette de ploeg nog wel op 1-3 met een rake kopbal uit een corner, maar daarna begon het stroever te lopen aan Osse kant. Uiteindelijk resulteerde dat nog in twee late tegengoals. Wels: ,,Onze wissels pakten op bepaalde posities niet goed uit en daardoor werden allerlei afspraken niet goed nagekomen.

,,De oefenmeester baalde daar duidelijk van. ,,Of we nu oefenen tegen SK Lommel of voor de competitie uit tegen Cambuur spelen, ik wil altijd winnen. En dat moet ook de intentie van de ploeg zijn. Bij een groot gedeelte van de groep zie ik dat al terug, bij sommigen nog niet. Maar daar werken we hard aan."

Voetbal, oefenduel

Lommel SK - FC Oss 3-3 (1-2)

4. Vermeiren 1-0, 10. Huisman 1-1, 27. Quekel 1-2, 62. Van Pol 1-3, 81. Ket 2-3, 83. Gueroui 3-3

FC Oss: Mous; Keukens (46. Van der Sluys), Piqué, De Regt, Stuy van den Herik (46. Grotenbreg), Fleuren; Kaak, Kamaci, Van der Venne (46. Bakx); Quekel en Huisman.