Aan vermaak geen gebrek, voor vroege vogels op Spa

Eerste Nederlandse succesje op Spa al gevierd

12:06 Max Verstappen moet nog rijden in de Formule 1, maar het eerste oranje succesje is al gevierd op het circuit van Spa-Francorchamps. Nyck de Vries werd tweede in de sprintrace van de Formule 2. ,,Ik denk niet dat al dat volk voor mij is gekomen, maar mooi was het wel.''