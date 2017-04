'Aansteller' Wehrlein slaat terug naar criticasters

Velen uit het Formule 1-circus vonden het op zijn zachtst gezegd vreemd dat Wehrlein, die bij Race of Champions in Miami begin dit jaar onder meer een aantal halswervels brak, in de eerste twee Grand Prix' ontbrak in de Sauber-bolide. Hij zou zich hebben aangesteld. De Duitser, die afgelopen najaar overstapte kwam van Manor, werd in Melbourne en Sjanghai vervangen door de Italiaan Antonio Giovinazzi.



Wehrlein keert zondag na een absentie van enkele maanden terug op het circuit van Sakhir. Artsen verklaarden hem fit. Wehrlein: ,,Het kan me echt niet zoveel schelen wat er de voorbije weken over mij is gezegd en geschreven. Maar als niemand mijn situatie kent, moeten ze wel uitkijken met wát ze zeggen. Eigenlijk is het heel simpel: als ik alleen spierpijn zou hebben gehad, denk je dan dat Sauber zou hebben geaccepteerd dat ik niet zou rijden?''